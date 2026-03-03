İ L A N

T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/796 Esas

KARAR NO : 2023/573

Davalı : BEYTULLAH ÇETİN - 362*****476

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinizde mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davalılar Rahmi EKİNCİ, Muzaffer EKİNCİ, Fadime EKİNCİ ve Ali EKİNCİ aleyhine açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeni ile USULDEN REDDİNE,

2-Diğer davalılar aleyhine açılan davanın KABULÜ İLE,

Davaya konu Aksaray ili, Ortaköy İlçesi, Balcı Mahallesi, 689 ada 6 parsel sayı taşınmazdan ifrazen oluşan 689 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 01/12/2022 tarihli Fen bilirkişisi Muhammed Sami ÇETİN'in raporunda gösterilen 605.71 m²'lik kısmı üzerine davacı TEDAŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile TAPUYA TESCİLİNE,

Davaya konu Aksaray ili, Ortaköy İlçesi, Balcı Mahallesi, 689 ada 6 parsel sayı taşınmazdan ifrazen oluşan 689 ada 27 parsel sayılı taşınmazın 01/12/2022 tarihli Fen bilirkişisi Muhammed Sami ÇETİN'in raporunda gösterilen 2.25 m²'lik direk yeri (pilon yeri) kısmın TAPU KAYDININ İPTALİ ile her türlü şerh ve takdiyatlardan ari olarak ifrazen TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

3- Dava konusu Aksaray ili, Ortaköy İlçesi, Balcı Mahallesi, 689 ada 6 parsel sayı taşınmazdan ifrazen oluşan 689 ada 26 ve 27 parsel sayılı taşınmazların irtifak hakkı ve pilon yeri mülkiyet hakkı kamulaştırma bedelinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince toplam 19.343,32-TL olarak TESPİTİNE,

4-Tespit edilen 19.343,32-TL kamulaştırma bedeline dava 4 ay içinde sonuçlandırılamadığından davanın açıldığı tarihten 4 ay sonraki tarih olan 27/02/2023 tarihinden karar tarihi olan 31/05/2023 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine ve depo edilen bedelin Anayasa Mahkemesi kararı gereğince karar ile beraber faizi ile birlikte derhal tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseler oranı üzerinden DAVALIYA/DAVALILARA/MİRASÇILARA ÖDENMESİNE, bu hususta Ortaköy Ziraat Bankası Şubesine müzekkere yazılmasına,

5-Fen bilirkişisi Muhammed Sami Çetin tarafından düzenlenmiş 01/12/2022 tarihli bilirkişi raporu ve rapora ekli krokinin hükmün eki sayılmasına,

6-Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereğince kesin olduğundan, tescil hükmünün ifası için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/8 Maddeleri uyarınca hüküm özetinin Ortaköy Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

7-Taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. Mükellefiyetlerin bedele yansıtılmasına,

...Dair, verilen karar, tarafların yokluğunda tescil hükmü yönünden KESİN bedel yönünden ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 345. maddesi uyarınca kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Konya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Dairesine gönderilmek üzere istinaf yoluna gidilebileceği belirtilerek usulen okunup anlatıldı. 31/05/2023

Şeklinde verilen hüküm davacı kurum vekilince istinaf edildiğinden; gerekçeli karar evrakı ile istinaf başvuru dilekçesinin tarafınıza tebliği için adresinize tebligat çıkarılmış ancak tebligat sağlanamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/09/2025

