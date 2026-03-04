İLAN

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2026/159 Esas

KARAR NO : 2026/434 Karar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davalılar Svetlana Rogoçeva, Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İbrahim Başlık aleyhine açılan evlenmenin mutlak butlan sebebiyle iptali davasının istinaf incelemesi sonucunda;

"Dosyadaki yazılar, kararın dayandığı deliller ile kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri ile re'sen bakılacak kamu düzenini ilgilendiren hususlar dikkate alındığında, ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı,

Anlaşılmakla, davalının istinaf talebinin HMK 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan sebeplerle;

1-Davalının istinaf talebinin ESASTAN REDDİNE,

2-Davanın mahiyeti gereğince harç alınmasına yer olmadığına,

3-Taraflara yapılacak tebligat masraflarının suç üstü ödeneğinden karşılanmasına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın taraflara tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde Yargıtay'da temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile 18/02/2026 tarihinde karar verildiğine ilişkin Dairemiz kararının ve davalı İbrahim Başlık vekilinin 27/02/2026 tarihli Dairemiz kararının temyiz incelemesi neticesinde kaldırılması ve yeniden yargılama yapılarak Dairemiz kararının bozulmasına karar verilmesi talebine ilişkin temyiz başvuru dilekçesi davalı Svetlana Rogoçeva'ya ilanen tebliğ olunur. 02/03/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02415432