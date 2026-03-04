İLAN

MARMARAEREĞLİSİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/353

KARAR NO : 2024/593

Davacı ONARLAR GRUP İNŞAAT EMLAK TURİZM HAYVANCILIK GIDA PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda

"1-Davanın KABULÜNE,

Davacı tarafa ait Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, eski 626 ada yeni 381 ada 86 nolu parsel lehine Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi İlçesi, eski 632 yeni 381 ada 83 parsel, eski 633 yeni 381 ada 96 parsel, eski 640 yeni 381 ada 95 nolu parsel sayılı taşınmazlar üzerinde 28/04/2023 tarihli fen bilirkişisi tarafından hazırlanan krokide (A1) ile gösterilen 107,76 m², (A2) ile gösterilen 183,40 m² lik ve (A3) ile gösterilen 261,73 m² alanda GEÇİT İRTİFAKI TESİSİNE,

2-Tesis edilen geçit hakkının TMK'nın 748/3 maddesi gereği tapunun beyanlar hanesinde gösterilmesine,

3-Karara 28/04/2023 tarihli fen bilirkişisi krokisinin eklenmesine,

4-Karardan bir suretin 2004 sayılı İİK'nın 28. Maddesi gereğince tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde depo edilen 198.899,50-TL geçit hakkı bedelinin;

-43.104,00-TL'sinin davalılar Radife BAYIN (3/16), Recep UYUMAZ (6/16), Tunçer UYUMAZ (7/16)'a

-64.190,00-TL'sinin davalılar Ali Ekber GEYİK (3/16), Münir ÇAKMAK (3/16), Mustafa YÜKSEKTEPE (3/16), Emin MUSAOĞLU (3/16), Ayşe SEVİNÇ'e (4/16),

-91.605,50-TL'sinin davalılar Ensar GÜMÜŞKAŞIK (4/16), Şahin ATAMER (3/16), Hasan PİLAVCI (3/16), Meliha GECE (3/16), Silife KAYA(3/16)'ya hisselerine göre ödenmesine,

6-Davanın niteliği gereği davacı tarafından yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

7-Davanın niteliği gereği taraf vekillerine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

8-Harçlar yasası uyarınca alınması gerekli 13.587,00 TL harçtan peşin alınan 170,78 TL ile 3.225,93 TL tamamlama harcının mahsubu ile bakiye 10.190,29 TL harcın davanın mahiyeti gereği davacıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,

9-Yatırılan kullanılmayan arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana DERHAL İADESİNE,

Dair, davacı vekilinin ve davalı Tunçer UYMAZ,'ın yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 31/10/2024" şeklinde verilen kararın MELİHA GECE'ye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, 31/10/2024 tarihli gerekçeli karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02414654