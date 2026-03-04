İLAN

SALİHLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/775

KARAR NO : 2025/536

DAVALI : ZEKİ ÖZTEKİN (T.C.56*******32) - Şahin ve Keziban oğlu, 02/01/1976 doğumlu

Cumabayev 15/4 Astana / KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

Gökköy Mah. Gökköy Sk. No:98 SALİHLİ/MANİSA

Mahkemenizce davalı adına bildirilen adreslere tebligat yapılamadığından Gerekçeli Kararın

ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 10/03/2025 tarih ve 2025/317 Esas 2025/321 Karar sayılı ilamı ile;

Davacının davasının KABULÜ İLE,

1-Dava konusu "Manisa ili Salihli ilçesi Gökköy Mahallesi 141 ada 7 parsel sayılı" taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte genel açık arttırma usulü ile satılarak ortaklığın giderilmesine; elde edilecek satış bedelinin;

-% 14,523 'ünün muhdesat bedeli olarak davalı Hüseyin Öztürk'e

-% 16,444 'ünün muhdesat bedeli olarak davalı Gülser Gültekin'e

-% 2,367 'ünün muhdesat bedeli olarak davalı Keziban Öztekin''e

-%66,666'ünün hissedarlara tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında ödenmesine,

2-Dava konusu "Manisa ili Salihli ilçesi Gökköy Mahallesi 141 ada 11 parsel sayılı" taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte genel açık arttırma usulü ile satılarak ortaklığın giderilmesine; elde edilecek satış bedelinin;

-% 31,376 'ünün muhdesat bedeli olarak davalı Nurettin Öztürk'e

-% 15,022 'ünün muhdesat bedeli olarak davalı Menir Güney'e

-% 1,87 'ünün muhdesat bedeli olarak davalı Keziban Öztürk'e

-%51,732'ünün hissedarlara tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında ödenmesine,

3-Dava konusu "Manisa ili Salihli ilçesi Gökköy Mahallesi 124 ada 2 parsel sayılı" taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte genel açık arttırma usulü ile satılarak ortaklığın giderilmesine; elde edilecek satış bedelinin;

-% 6,397 'ünün muhdesat bedeli olarak davalı Perihan Yıldız'a,

-%93,603'ünün hissedarlara tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında ödenmesine,

Dair davacı vekili, davalı vekilleri Av. Burkay Bulut ve Av. Ragıp Kırgezen, davalı Özcan Öztekin ve davalı Serdar Öztekin'in yüzlerine karşı, kararın tebliğinden itibaren 6100 sayılı Yasanın HMK. 341. ve devamı maddeleri gereğince (2 hafta) içerisinde, İstinaf yasa yolu açık olmak üzere acıkça karar verildiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/03/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02415410