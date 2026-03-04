İ L A N

T.C. AKSARAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/195

. Davacı Ayşe Çetin Vekili Av. Ahmet Kurnaz tarafından Davalı Hasan Çetin aleyhine açılan katılma alacağı davasının yapılan yargılamasında :

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişi Arzu Salihi tarafından düzenlenen rapor ile :

1-Dava konusu Aksaray İli Merkez İlçesi Şifahane mahallesi 1530 ada 9 nolu parselde, 4.kat 18 nolu bb birim m² bedeli ~27.857,00 TL olup taşınmazın değeri rapor tarihi itibariyle 3.900.000,00 TL ,

. 2- Edinme tarihi (13.04.2019) İle değerinin 444,85 /4708,20 x 3.900.000,00TL= ~369.000,00 TL olabileceği,

. 3- Dava tarihi (30.03.2023) İle değerinin 2147,44 /4708,20 x 3.900.000,00TL= ~1.779.000,00 TL olabileceği,

. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Selçuk Sanduz ile Fen Memuru Mustafa Öztürk tarafından düzenlenen :

1)- Keşif Tarihi İtibariyle (27-11-2025); Davaya konu İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Yukarı Kızılca Merkez Mahallesi, 278 ada 19 parselin değerinin = 6.703,31 m2 x 2.350,00 TL/m2 = 15.752.778,50 TL, değer 10 TL ve katları olaca şeklinde tam sayıya yuvarlatılarak 15.752.780,00.- TL olacağı kanaatine varılmıştır.

2) Dava Tarihi İtibariyle (30-03-2023); Davaya konu İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Yukarı Kızılca Merkez Mahallesi, 278 ada 19 parselin değerinin = 6.703,31 m2 x 790,00 TL/m2 = 5.295.614,90.- TL, değer 10 TL ve katları olacak şeklinde tam sayıya yuvarlatılarak 5.295.610,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

3)- Boşanma dava tarihi İtibariyle (30-03-2023); Davaya konu İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Yukarı Kızılca Merkez Mahallesi, 278 ada 19 parselin değerinin = 6.703,31 m2 x 790,00 TL/m2 = 5.295.614,90.- TL, değer 10 TL ve katları olacak şeklinde tam sayıya yuvarlatılarak 5.295.610,00.- TL olacağı kanaatine varılmıştır.

4)- Davalının Parseli Edinim Tarihi İtibariyle (02-08-2019); Davaya konu İzmir İli Kemalpaşa İlçesi, Yukarı Kızılca Merkez Mahallesi, 278 ada 19 parselin değerinin =6.703,31 m2 x 90,00 TL/m2 = 603.297,90 TL, değer 10 TL ve katları olacak şeklinde tam sayıya yuvarlatılarak 603.300,00.- TL olacağı ile ilgili raporların bildirime yarar adresi bulunmayan Davalı Hasan Çetin'e HMK nun 281. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve iki hafta içerisinde raporlara itiraz edebileceği, süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı bilirkişi raporları tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412151