İ L A N

T.C. SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/4 Esas

DAVALI : LORENZO TOMMASİNİ

Davacı Semra Başak TOMMASINI'ce açılan Boşanma davası (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle) yargılamasında; adres araştırmasından netice alınamadığı, dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiyenin tarafınıza ilanla tebliğ edilebildiğinden duruşma gün, saatini bildirir öninceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verildi.03/06/2026 saat:10:05'de duruşmada hazır bulunmanız, kendinizi vekille temsil ettirmeniz, aksi halde H.U.M.K. 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, duruşma gün, saatini bildirir öninceleme tutanağı yerine geçerli olarak ilanen tebliğ olunur. 30/09/2025 tarihli ön inceleme tensip tutanağında:HMK 139 maddesince ve HMK 114 maddesi gereği dava şartlarının değerlendirilmesinde;Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunduğu, yargı yolunun adli yargı, mahkememizin görevli olduğu, (kesin yetki halinin ihlal edilmediği)tarafların, taraf, dava ehliyetine sahip olduğu, davacının gerekli gider avansını yatırdığı, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunduğu, (davalı tarafça sunulan mevcut delillere göre aynı davanın, daha önceden açılmadığı, hâlen görülmekte olmadığı,) (davalı tarafça sunulan mevcut delillere göre aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmış olmadığı) anlaşılmış, davanın yazılı yargılamaya tabi olmasıyla HMK 137 ve devamı maddeleri gereğince ön inceleme duruşması yapılmasına, Davacıya öninceleme duruşma günü bildirir meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, Öninceleme Tutanağıyla aşağıdaki hususların ihtaren bildirilmesine,Davalıya öninceleme duruşma günü bildirir meşruhatlı davetiyenin ilanla tebliğine, Öninceleme Tutanağıyla aşağıdaki hususların ihtaren bildirilmesine, A-6100 HMK 139. maddesince; Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesiyle gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 2 haftalık kesin sürede dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen sürede yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin B- Belirlenen gün ve saatte geçerli özrü olmadan tarafların mahkemede hazır bulunmadıklarında duruşmaya yokluklarında devam edileceği, tahkikata geçilebilceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin İHTARINA, duruşma gün, saatini bildirir öninceleme tensip tutanağının tebliğinden itibaren duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi ile yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia, savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiniz hususunun Tebliğ yerine geçmek üzere İLAN tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02415359