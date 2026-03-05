İ L A N

T.C. KIRKAĞAÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/2 Esas

DAVALILAR : 11- BAHADIR ÖZERDEM -Bilinen en son adresi Atatürk Mahallesi 1528 Sokak No:6-22 İç Kapı No:6 Menemen/ İZMİR T.C Kimlik No:50584456434

Davacı Teiaş tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi , bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Manisa ili Kırkağaç ilçesi, Şair Eşref Mahallesinde kain davalılara ait 652 ada , 6 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğunuz bu hissenin karşılığı olarak lehinize 66,63TL kamulaştırma bedeline hükmedildiğinin bilirkişi raporu ile sabit olduğu, mahkememiz dava dosyasının duruşma tarihinin 15/05/2026 günü saat: 09:35 olduğu, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

