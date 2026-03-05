İ L A N

T.C. KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1037 Esas

DAVALI : ILKHOM ABDUVAKHIDOV- Tacikistan

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, bildirilen yurt dışı adresi olmadığından yurt dışı adres araştırması yapılamadığı anlaşıldığından, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122/1. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki (2) hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nun 128. Maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip Tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02416538