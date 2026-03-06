İ L A N

T.C. DÜZCE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/1464 Esas

Davacılar Esra Pekçetin, Hatice Dilber, Sümeyra Karacan ile davalılar, Ali Dilber, İzzet Dilber, Meryem Deniz, Muhammet Dilber arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası ile Düzce ili Gümüşova ilçesi elmacık köyü 450 ada 33 Parsel, Düzce ili Gümüşova ilçesi elmacık köyü 454 ada 16 Parsel, Düzce ili Gümüşova ilçesi Elmacık köyü 449 ada 2 Parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın öncelikle aynen taksim suretiyle giderilmesine, mümkün olmaması halinde ise umuma açık artırma suretiyle satılarak, satış bedelinin ve yargılama giderlerinin ortakların payları oranında paylaştırılmasına; yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılardan tahsili talep edilmiştir.

Mahkemenizce Muhammet DİLBER - 42674114706 'in tespit edilen yurt dışı adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 29/04/2026 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Tebliğ tarihinden itibaren HMK'nun 317, 318 ve 319 maddeleri gereği usulüne uygun olarak düzenlenen cevap dilekçesini ve tüm delillerinizi sunmanız toplanmasına ilişkin belirlenecek masrafı ödeyip makbuzunu tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dosyaya ibraz etmeniz, aksi takdirde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02416979