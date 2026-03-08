T.C. ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI: 2025/135 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/640 - 2024/3360 E.K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu taşınmazların 20/08/2025 tarihli kıymet takdirinde inşaat bilirkişi tarafından verilen raporda Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Fevziçakmak mah, 23312 ada, 7 parsel , 8 parsel ve 21 parsel sayılı taşınmazların 1 ihale tarihi:15/04/2026- 2 ihale tarihi 11/05/2026 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Adresi tespit edilemeyen:

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi "90 Rue Mestre Bordeaux Fransa" olan, Hüseyin ve Ghislaine Therese kızı, 12529464294 TC kimlik numaralı SİLVİ ÇETİN'E

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.. 05/03/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02418745