Giriş Tarihi: 10.03.2026 00:00
ADIYAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
SIRA NO
|
İLİ
|
İLÇESİ
|
MAHALLE / KÖY
|
CİNSİ
|
ADA
|
PARSEL
|
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
|
HAZİNE HİSSESİ (m2)
|
İMAR DURUMU
|
FİİLİ DURUMU
|
TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)
|
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
1
|
Adıyaman
|
Merkez
|
Ahmethoca Köyü
|
Ham Toprak
|
104
|
31
|
32.426,26
|
Tam
|
İmarsız
|
Kısmen İşgalli
|
8.107.000,00
|
2.026.750,00
|
26/03/2026
|
10:15
|
2
|
Adıyaman
|
Merkez
|
Ahmethoca Köyü
|
Ham Toprak
|
111
|
6
|
41.770,49
|
Tam
|
İmarsız
|
Tasarruf edilmiyor.
|
6.976.000,00
|
1.744.000,00
|
26/03/2026
|
10:30
|
3
|
Adıyaman
|
Merkez
|
Uludam Köyü
|
Ham Toprak
|
|
720
|
25.695,17
|
Tam
|
İmarsız
|
İşgalli
|
7.710.000,00
|
1.927.500,00
|
26/03/2026
|
11:15
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile hizasında gösterilen gün ve saatte Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Eskisaray Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:164 Kat:1 Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü-Milli Emlak Müdürü Makam odasında) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-İhaleye katılacakların her taşınmaz için aşağıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı hazırlaması gerekmektedir;
3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde ilanlar bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://adiyaman.csb.gov.tr adresinden takip edilebilir.
4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Vergi Dairesi Başkanlığı Adıyaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Muhasebe birimine yatırılmayan teminatlar ihale komisyonunca teslim alınmayacaktır. (Banka dekontları kabul edilmeyecektir.)
5-Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır, taksitle ödeme halinde ise 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
6-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için yüzde bir, 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için binde beş, 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için on binde yirmi beş döner sermaye bedeli alınacaktır.
8- Taşınmazların işgal vb. kullanım durumları hakkında Adıyaman Milli Emlak Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alınabilir. Taşınmazlar üzerinde kullanıcı-işgalci bulunması durumunda tahliye işlemleri ve her türlü hukuksal işlemler alıcıya aittir.
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410715