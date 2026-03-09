ADIYAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE / KÖY CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ (m2) İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Adıyaman Merkez Ahmethoca Köyü Ham Toprak 104 31 32.426,26 Tam İmarsız Kısmen İşgalli 8.107.000,00 2.026.750,00 26/03/2026 10:15 2 Adıyaman Merkez Ahmethoca Köyü Ham Toprak 111 6 41.770,49 Tam İmarsız Tasarruf edilmiyor. 6.976.000,00 1.744.000,00 26/03/2026 10:30 3 Adıyaman Merkez Uludam Köyü Ham Toprak 720 25.695,17 Tam İmarsız İşgalli 7.710.000,00 1.927.500,00 26/03/2026 11:15

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile hizasında gösterilen gün ve saatte Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Eskisaray Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:164 Kat:1 Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü-Milli Emlak Müdürü Makam odasında) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılacakların her taşınmaz için aşağıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı hazırlaması gerekmektedir;

Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye 'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri, Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz (Limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek) teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge ve ya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.

3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde ilanlar bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://adiyaman.csb.gov.tr adresinden takip edilebilir.

4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Vergi Dairesi Başkanlığı Adıyaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Muhasebe birimine yatırılmayan teminatlar ihale komisyonunca teslim alınmayacaktır. (Banka dekontları kabul edilmeyecektir.)

5-Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır, taksitle ödeme halinde ise 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

6-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için yüzde bir, 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için binde beş, 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için on binde yirmi beş döner sermaye bedeli alınacaktır.

8- Taşınmazların işgal vb. kullanım durumları hakkında Adıyaman Milli Emlak Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alınabilir. Taşınmazlar üzerinde kullanıcı-işgalci bulunması durumunda tahliye işlemleri ve her türlü hukuksal işlemler alıcıya aittir.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410715