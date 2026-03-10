İLAN

İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/282

KARAR NO : 2025/200

Davacılar Abdullah Topçu ve arkadaşları tarafından davalılar Makbule Eroğlu ve arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen kararın davalı Makbule Eroğlu'na tebliğ edilmesi gerektiğinden,

Davacının davasının KABULÜ ile; 28/08/2020 tarihli bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe mahallesi, 7112 ada 1 nolu parselde kayıtlı olan tüm bağımsız bölümlerin zeminde 7112 ada 2 nolu parsel üzerinde kaldığı, 7112 ada 2 nolu parselde kayıtlı olan tüm bağımsız bölümlerin zeminde 7112 ada 1 nolu parsel üzerinde kaldığı, tapu kayıtlarındaki bağımsız bölümler ile zemindeki bağımsız bölümlerdeki uyumsuzluğun S.S.Birlik Can Konut Yapı Kooperatifince Ferdileşmeye esas Buca Tapu Müdürlüğüne sunulan 7112 ada 1 nolu parkel ve 2 nolu parsele ait İzmir 7.noterliğinin 15.01.1996 tarih ve 02282 sayılı kura listesinden kaynaklandığı tespit edilmekle; Tapu kaydının "1 parsel" malikleri, "2 parsel" malikleri kaydına; aynı şekilde "2 parsel" malikleri de "1 parsel" malikleri kaydına tescil edilmek suretiyle parsel numaralarının düzeltilerek tapuya kayıt ve tesciline,

Kararın bir örneğinin İİK'nın 28. maddesi gereğince ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gönderilmesine, harç, yargılama gideri ve avukatlık ücretine hükmedilmesine dair iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Makbule Eroğlu'na tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02419668