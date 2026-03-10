Giriş Tarihi: 11.03.2026 00:00
T.C.
BİGA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/87 SATIŞ
İLANEN TEBLİĞ
HİSSEDAR: 260087***** TC Kimlik Nolu Recep ve Zatiye oğlu, YÜKSEL YÜKSEL
Satış Memurluğumuzun bu dosyasından Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü, (3), (54), (108), (548), (770), (840), (918) ve (1301) ile Kemer Köyü (212) parseldeki taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı bilgiye dosyaya müracaatınız halinde ulaşabileceğiniz TEBLİĞ olunur. 05/03/2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02419680