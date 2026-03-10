Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BİGA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/87 SATIŞ

İLANEN TEBLİĞ

HİSSEDAR: 260087***** TC Kimlik Nolu Recep ve Zatiye oğlu, YÜKSEL YÜKSEL

Satış Memurluğumuzun bu dosyasından Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü, (3), (54), (108), (548), (770), (840), (918) ve (1301) ile Kemer Köyü (212) parseldeki taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı bilgiye dosyaya müracaatınız halinde ulaşabileceğiniz TEBLİĞ olunur. 05/03/2026

