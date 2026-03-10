T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pamukkale K. Gölyeri mevkii, 108 ada, 1 parsel sayılı 1859 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz 2/3 hissesi. Taşınmaz boş olup üzerinde herhangi bir yapı yada bina yoktur.Taşınmazın batısında kot farkı varolup engebeli bir yapıya sahiptir. Pamukkale göletin batısında balonların ve paraşütlerin kalktığı alandır.Pamukkale ören yerinin güneyinde kalmaktadır.Yakın çevresinde oteller, restaurantları, havuzlar bulunmaktadır. Taşınmaz, Hierapolis Antik kenti 1.derece arkeolojik ve doğal sit alanı içinde kalmaktadır. Arkeolojik sit alanlarında kalıp özel mülkiyette olan taşınmazların satışı konusunda Kültür ve Turizm bakanlığından izin alınmasının gerekmediği ancak taşınmazda yapılacak her türlü fiziki inşai uygulama öncesinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alınması gerektiği, yine Doğal sit alanı yönünden taşınmazın satışında ve tescil işleminde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce sakınca bulunmadığı, ancak taşınmazda yapılacak her türlü fiziki uygulamalarda ilgili mevzuatlara uyulması ve gerekli durumlarda Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından izin alınması gerektiği bildirilmiştir.

Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi, Pamukkale Mah. 108 Ada, 1 Parsel Adresinde Olup Henüz Cadde Ve Sokak Kapı Nosu Almamıştır Pamukkale / DENİZLİ

Yüzölçümü : 1.859 m2

İmar Durumu : Pamukkale İlçesi Uygulama İmar planı dahilinde ;1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Nitelikli doğal Koruma Alanı ve Otopark Alanında kalmaktadır. Kati Ruhsat Verilemez.

Kıymeti : 22.308.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bila tarihli "H:67 nolu gayrimenkul lehine ve 64,65,81 numaralı parseller leh ve aleyhine mürur hakkı ve su geçirme hakkı vardır" irtifak şerhi, 01/06/1990 tarihli "korunması gerekli kültür varlığıdır" beyan şerhi, 05/08/2020 tarihli "1.derece arkeolojik sit alanıdır" beyan şerhi, 27/03/2024 tarihli "nitelikli doğal koruma alanı içinde kalmaktadır korunma alanı belirtmesi vardır" beyan şerhi, 21/09/2022 tarihli "Ziya Txxxxoğlu adına VİV ilişiği kesilmiştir" beyan şerhi, 22/03/2023 tarihli "Binnur Txxxxoğlu mirasçısı Kamile Sxxxn DxxxxxxxN hariç VİV ilişiği kesilmiştir" beyan şerhi, 21/12/2023 tarihli "Binnur Txxxxoğlu VİV ilişiği kesilmiştir" beyan şerhi ve haciz şerhleri vardır.Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda mevcuttur.