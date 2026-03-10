İ L A N

T.C. GAZİANTEP 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/405 Esas

DAVALI : DÖNE ERKETİR - 10388288402

Davacı Ayfer Delen tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Dosya kapsamına göre DÖNE ERKETİR(10388288402)'ın yurtiçi ve yurtdışı adresi bulunamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının davalıya ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nın 139.m gereğince belirli gün saatte bir özrünüz olmadan mahkemeye katılmadığınız takdirde öninceleme duruşmasına yokluğunuzda devam edileceği yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ihtar olunur.

EKİ: Ön İnceleme Tensip Zaptı

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02419403