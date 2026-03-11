KÜÇÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİ

İLAN METNİ

ESAS NO : 2023/901 Esas

KARAR NO : 2024/916

Davacı GÖZDE YALÇIN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasında özetle;

1-DAVANIN KISMEN KABULÜ ile; Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Karacagür Köyü/mah. CN:52, HN:20 , BSN:39'da nüfusa kayıtlı ve Selim ve Gülten kızı, 16/08/1995 doğumlu, 44293404886 TC Nolu davacı GÖZDE YALÇIN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı BSN:28, Şevki ve Mürvet oğlu, 26/03/1993 doğumlu, 39320059146 TC Nolu davalı MURAT YALÇIN'ın TMK 166/1 maddesine göre BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk 02/05/2023 doğumlu ARDA'nın velayetinin anneye verilmesine,

3-Velayeti anneye bırakılan küçüğün her ayın 4. Cumartesi günü saat:10.00'dan aynı gün saat 17.00'a kadar anne eşliğinde, annenin ikametinin bulunduğu şehirde bu yoldaki giderlerin baba tarafından karşılanması koşulu ile müşterek çocuk ile baba arasında şahsi münasebet tesisine,

4-TMK'nın Tüzüğünün 4.Maddesi gereğince ihbarda bulunulmasına yer olmadığına,

5-Davacının iştirak nafakası talebinin kısmen kabulüne, kararın kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek çocuk için aylık 4.000-TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacı anneye verilmesine, kararın kesinleşmesini takip eden her dönem başında nafaka miktarının TÜİK tarafından belirlenen tüfe oranında artırılmasına,

6-Davacının yoksulluk nafakası talebinin kısmen kabulüne, kararın kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davacı için aylık 3.000-TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesini takip eden her dönem başında nafaka miktarının TÜİK tarafından belirlenen tüfe oranında artırılmasına,

7-Davacının manevi tazminat talebinin reddine,

8-Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, 150.000-TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

9-Dava yönünden peşin alınan 269,85TL harcın mahsubu ile noksan 157,75-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

10-Davacı tarafından yapılan peşin harç 269,85-TL, başvuru harcı 269,85-TL ile tebligat,müzekkere, posta gideri vs 2.499,75-TL olmak üzere toplam 3.039,45-TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

11-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihi itibari ile yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 30.000,00-TL vekalet ücretinin, davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davalıya yapılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmesi ve yapılan adres araştırması sonucu kendisine ulaşılamadığından, davalıya gerekçeli kararın ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davalının bu ilanı gazetede ilan edildiği tarihi takip eden 15 gün sonra başlamak üzere tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği ve istinaf talebinde bulunulmaması üzerine mahkeme hükmünün Kesinleşeceği ve Nüfus Müdürlüğüne gönderileceği yönünde gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere teblig yerine geçmek üzere ( T.C. 39320059146 ) MURAT YALÇIN'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02421288