T.C.

AFYONKARAHİSAR

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.92597595-2025/519-Ceza Dava Dosyası 06.03.2026

Konu :

İ L A N

DOSYA NO : 2025/519 Esas

KARAR NO : 2026/109 Karar

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04.02.2026 tarih 226/1 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS cezası ile, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ise 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Yaşar ve Serpil kızı, 05.05.2002 doğumlu GAMZE KAYA'ya tüm aramalara rağmen bulunamamış, yazımız ekinde gönderilen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02419675