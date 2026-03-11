T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Taşınmazın satışı yapılırken ilk olarak; OSB kuruluş protokolünde yer alan katılımcı nitelikleri 4562 sayılı kanun çerçevesinde yer alan şartlar uygun olup, bu hususta satışa katılacak kuruluşların BALOSB'den uygunluk yazısı alması zorunludur. Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabileceğinden taşınmazın satışına katılacakların organize sanayi bölgesinden taşınmazın satışına katılacakların organize sanayi bölgesinden uygunluk belgesi almadan tescil ve teslimi yapılamayacaktır. Taşınmaz kaydında vasfı her ne kadar arsa olarak görülse de arsa üzerinde prefabrik yapı elemanları üretmek amacıyla kurulmuş fabrika binası ve müştemilatları bulunmaktadır. Taşınmaz, Balıkesir 2.Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindedir. Arsa üzerinde ayrıca prefabrik yapı tarzında; idari bina, iki adet işçi yatakhanesi, yemekhane binası, kum stok alanı sundurma yapısı ve güvenlik binası bulunmaktadır. Ana üretim tesis kapalı alanı takriben 4.800,00 m2, açık tesis alanı: 1.200,00 m2 dir. Üretim tesisi alanı toplamı 6.000,00 m2 dir.

Adresi : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Gökköy Mah. 139 Ada 6 Parselde Bulunan

Yüzölçümü : 25.516,42 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Gökköy Mahallesi 193 ada 6 no'lu parsel Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetki ve sorumluluğu alanında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile üst ölçekli plan uygulama yetki ve sorumluluğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesindedir.

Kıymeti : 388.777.896,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "Taşınmaz mal satış amacı dışında kullanılamaz." İbaresi bulunmaktadır.