İ L A N

T.C. İMAMOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/41 Esas

DAVALI : Emine Keser 195*****980 TC kimlik nolu.

Davacılar Mehmet Ali Türkten ve Maliye Hazinesi tarafından aleyhinize açılan Adana ili İmamoğlu ilçesi Sokutaş köyü 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Tapu İptali ve tescil davası nedeniyle;

Mahkememizce, dosya kapsamında mevcut adreslerinize çıkartılan davetiyelerin bila ikmal iade edildiği ve tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilememiş olup; dava dilekçesi, tensip zaptı, yargıtay ilamını ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce bozma öncesi esas üzerinden yapılan yargılama neticesinde: 28.05.2014 tarih 2007/212 Esas 2014/183 Karar sayılı karar ile; "Davanın reddine" karar verilmiş, davacı hazine vekilinin temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 16. Hukuk Dairesi'nin 29.01.2020 tarih 2016/3523 Esas 2020/114 Karar sayılı ilamı ile; kararın 94 parsel yönünden düzeltilerek onanmasına, 95 parsel yönünden kararın bozulmasına karar verilmiş, davacı hazine vekilinin karar düzeltme başvurusu üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin 17.11.2022 tarih 2022/6943 Esas 2022/7649 Karar sayılı ilamı ile; 94 parsel yönünden karar düzeltme talebinin reddine, 98 ve 10 parseller yönünden kararın düzeltilerek onanmasına, 96, 97 ve 99 parsel sayılı taşınmazlar yönünden kararın bozulmasına karar verilmiş olup, gerekçeli kararın kaldırılmış olması nedeniyle yeni esas alınmak suretiyle dosya mahkememizin 2023/41 Esas sıra numarasına kaydı yapılmıştır.

Duruşma Günü: 17.06.2026 günü saat: 11.20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ayrıca 6100 sayılı HMK'nun 122/1 maddesine göre iki haftalık kesin süre içerisinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde davaya karşı cevaplarınızı ve itirazlarınızı yazılı olarak verebileceğiniz, aksi halde cevap vermekten vagzeçmiş sayılacağınız hususunda dava dilekçesi, tensip zaptı, yargıtay ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.02.2026

