T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/70 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü

ADA NO : 121

PARSEL NO : 20

YÜZÖLÇÜMÜ : 1,653.08 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- GÖKCE CABACIOĞLU-38779695318 - Hürriyet Mah. 1508. Sk. No:6 İç Kapı No:2 Karaman Merkez/ KARAMAN

2- NİMET CABACIOĞLU-38788695026 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:19 Emirli Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

3- SEBAHAT CABACIOĞLU-38782695244 - Hürriyet Mah. 1508. Sk. No:6 İç Kapı No:2 Karaman Merkez/ KARAMAN

4- YAŞAR CABACIOĞLU-38806694420 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:19 Emirli Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

5- YILMAZ CABACIOĞLU-38785695180 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:19 Emirli Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/70 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026

