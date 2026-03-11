Giriş Tarihi: 12.03.2026 00:00
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/73 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü
ADA NO : 122
PARSEL NO : 6
YÜZÖLÇÜMÜ : 362,84 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- GÜLİZAR BUTUROĞLU-24716164382 - Kayalı Köyü Kayalı Mevkii Kayalı Küme Evleri Gülizar Buturoğlu No: 1/1 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
2- HİKMET CABACIOĞLU-38800694648 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:19 Emirli Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
3- MUSTAFA AKILLI-53407208166 - Mehmet Akif Ersoy Mah. Şehit Ayhan Kurtçu Sk. Göksu Sıtesı C Blok Sitesi C Blok No: 7C İç Kapı No: 6 Merkez / Kastamonu Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
4- NEBAHET DOĞAN-14171520618 - Ömerli Köyü Ömerli Mevkii Ömerli Küme Evleri No: 2 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/73 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026
