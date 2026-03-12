Giriş Tarihi: 13.03.2026 00:00
SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. HUKUK DAİRESİNDEN
ESAS NO : 2025/1567
KARAR NO : 2026/152
Davacı Baki Karaduman 27704434146 T.C.numaralı
Tarafı bulunduğunuz yukarıda Esas numarası yazılı dairemiz dosyasında yerinde bulunmayan istinaf kanun yolu başvurunuzun 6100 sayılı HMK'nın 353/(1)-b-1.maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE dair karar verilmiş olup, karara karşı karar ilamının tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde temyiz kanun yoluna başvurabileceği , davacı Baki Karaduman'a ilanen tebliğ olunur.11.03.2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02422346