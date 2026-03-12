T.C. ANTALYA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/721 Esas

DAVALI : Ahmad Soltanov-T.C. 99774135308

DAVA KONUSU : İstirdat davası

Tarafınıza yurt içi adresinize ve mernis adreslerinize tebligat yapılmasının mümkün olmamakla Davacı Bekir Çınar tarafından hakkınızda açılan Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasına ilişkin olarak işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının tebliğ edilmiş sayılacağına, davacı tarafından açılan davada iddia ve savunmaları, ilk itirazları, esas hakkındaki cevap ve karşı delillerini 2 hafta içinde mahkemeye bildirilmesi gerektiği hususunun HMK 122,317 ve 318 maddesi uyarınca ihtarı; HMK 139. maddesine göre ön inceleme duruşması için gerekli hazırlıkları yapmanız, HMK'nun 322/ilk maddesi delaletiyle HMK 139 maddesine göre duruşmaya katılması halinde dava hakkında HMK'nun 150. Maddesi hükmünün uygulanacağı, ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ve sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, duruşmanın atılı bulunduğu 12.05.2026 günü saat 09.15'ye mahkememizde hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargılamanın yokluğunda yürütüleceği hususları İLANEN tebliğ olunur.13/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02421753