T.C. BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAZIRLIK BÜROSU

SORUŞTURMA NO: 2025/153692 10/03/2026

MÜŞTEKİ : CEM KÜÇÜK

ŞÜPHELİ : AKIN YEŞİLIRMAK, MUSA Oğlu 1976 doğumlu, TUNCELİ ili, MERKEZ ilçesinde kayıtlı olmakla,

SUÇ : Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

"Savcılığımızın 2025/153692 soruşturma sayılı dosyasından belirlenen ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla " yukarıda belirtilen suçu işlediğiniz anlaşıldığından bu suça temas eden yukarıda gösterilen yasa maddeleri uyarınca 9.000,00TL adli para cezası ile 210,00TL soruşturma gideri olmak üzere toplam 9.210,00TL'yi işbu önödeme ihtarının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığımızdan alacağınız tahsilat fişi ile Maliye veznesine ödeyip vezne alındı makbuzunu Cumhuriyet Başsavcılığımıza ibraz ettiğiniz takdirde hakkınızda kamu davası açılmayacaktır. TCK 75/1-2 maddesi uyarınca 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmeniz halinde ödenmesi gereken para cezası ile masrafların 1'er ay arayla 3 eşit taksitte ödenip ödenmeyeceğine Cumhuriyet Savcısınca karar verileceği, taksirlerin birisi ödenmediği taktirde soruşturmaya devam edileceği, taksitlerin tamamı ödendiği taktirde kamu davası açılmayacağı, Ancak yukarıda belirtilen adli para cezasını süresi içinde ödemediğiniz takdirde hakkınızda kamu davası açılacağı TCK' nun 75. maddesi uyarınca tebliğ olunur. " tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Yukarıda yazılı ilan metnini Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerden birisinde tebliğ yerine geçmek üzere usulüne uygun yayınlanarak yayınlanan gazetenin yukarıdaki soruşturma numarası ilgi tutularak Bakırköy C.Başsavcılığına gönderilmesi,

İlan ücretinin gazete geldiğinde soruşturma giderlerinden karşılanacağından işlemin biran önce tamamlanması gereği rica olunur.10.03.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02422141