Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 13.03.2026 00:00

T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ÇİNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 06/09/2023 tarih E-54219661-752.01.01-5038455 /09 sayılı yazısı ile verilen ''KAMU YARARI KARARI OLUR'' kararı, Çine Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nin 27/10/2022 tarihli 2022/03 sayılı kararı, Çine Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun 17/10/2023 tarihli 2023/054 sayılı kararı ve Çine Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün 10/11/2023 tarihli 4192 sayılı yazısı ile kamu yararı alanında yer alan tamamı Çine OSB ilave alan içerisinde yer alan dava konusu taşınmazlar hakkında OSB adına Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2942 sayılı Kanunun 8. Maddesi işlemlerine başlandığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin Çine Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO

TAŞINMAZ MALİKİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

ADA/PARSEL NO

DAİMİ İRTİFAK HAKKI

KAM. ALAN

2026/16

SELVET TOSUN

Aydın ili Çine ilçesi

Gökyaka mahallesi

102 ada 20 parsel

102 ada 21 parsel

Mülkiyet

Mülkiyet

28.631,47m2

799.26 m2

2026/43

GÜLTEN GÜRDAL

EMİNE KARAGÖL

AYTEN UNCU

NAFİZ BOZTAŞ

HAKAN BOZTAŞ

TUNCAY BOZTAŞ

NAZMİ BOZTAŞ

Aydın ili Çine ilçesi Gökyaka mahallesi

121 ada 248 parsel

Mülkiyet

8.821,73 m2

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02419747

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz