T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ÇİNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 06/09/2023 tarih E-54219661-752.01.01-5038455 /09 sayılı yazısı ile verilen ''KAMU YARARI KARARI OLUR'' kararı, Çine Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nin 27/10/2022 tarihli 2022/03 sayılı kararı, Çine Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun 17/10/2023 tarihli 2023/054 sayılı kararı ve Çine Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün 10/11/2023 tarihli 4192 sayılı yazısı ile kamu yararı alanında yer alan tamamı Çine OSB ilave alan içerisinde yer alan dava konusu taşınmazlar hakkında OSB adına Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2942 sayılı Kanunun 8. Maddesi işlemlerine başlandığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin Çine Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO TAŞINMAZ MALİKİ TAŞINMAZ BİLGİLERİ ADA/PARSEL NO DAİMİ İRTİFAK HAKKI KAM. ALAN 2026/16 SELVET TOSUN Aydın ili Çine ilçesi Gökyaka mahallesi 102 ada 20 parsel 102 ada 21 parsel Mülkiyet Mülkiyet 28.631,47m2 799.26 m2 2026/43 GÜLTEN GÜRDAL EMİNE KARAGÖL AYTEN UNCU NAFİZ BOZTAŞ HAKAN BOZTAŞ TUNCAY BOZTAŞ NAZMİ BOZTAŞ Aydın ili Çine ilçesi Gökyaka mahallesi 121 ada 248 parsel Mülkiyet 8.821,73 m2

