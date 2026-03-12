T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/452 Esas

Davacı , TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ile Davalılar , ABDURRAHİM SA Davacı , DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , KIYMET KAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı TC: 16789956438 nolu Selahattin ve Pakize' den olma 02/03/1972 D.lu, Kudret Barutçu'nun açık adresinin tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; duruşma günü olan 07/05/2026 günü saat 09:04'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, dava dilekçesine ve bilirkişi raporlarına karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde 2 suret halinde cevap ve delillerini bildirmesi , HMK.nun 194. maddesi uyarınca hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıklaması, iki haftalık kesin sürede cevap ve delillerini bildirmediği takdirde davacı tarafın iddialarını inkar etmiş sayılacağı dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02421754