T.C. ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

ESAS SAYISI : 2025/106 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12/09/2023 tarih ve 2022/1037 Esas, 2023/2587 Karar sayılı dosyasında verilen ortaklığın giderilmesine ilişkin kesinleşmiş karar gereğince açık artırma suretiyle satış işlemleri yürütülen satışa konu Eskişehir ili, Tepebaşı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 2304 Ada, 1 Parsel, Blok 2, Kat 2, bağımsız bölüm No : 11 sayılı, 6.490,00 m² yüzölçümlü, Mesken nitelikli taşınmazın değeri, 18/06/2025 tarihinde yapılan kıymet takdiri uygulaması sonucunda inşaat mühendisi teknik bilirkişi tarafından verilen bilirkişi raporu ile 1.650.000,00- TL olarak belirlenmiştir.

Adresi tespit edilemeyen:

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi HER HOOGT 24 AMSTERDAM 1025 HA 9983 olan, Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Alpu Merkez Mah/köy, C:73, Aile S.N:292, S.N:10'de nüfusa kayıtlı, Hasan Hüseyin ve Naile'den olma, 09/03/1956 doğumlu, 21889865344 T.C. Kimlik Numaralı, NURHAYAT KAYALAR'A,

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (gerekli harç ve gider avansını yatırmak suretiyle) Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.04/03/2026