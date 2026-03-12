T.C. GAZİOSMANPAŞA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/517 Esas

Karar No : 2026/22

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/01/2026 tarihli ilamı ile 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan SADDIKHAKIM ve NAHID kızı, 15/08/1982 LATAKIA doğumlu, REHAM HAKIM tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.11.03.2026