T.C. KOCAELİ 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.10563962-2025/283-Ceza Dava Dosyası 11.03.2026

TC. KOCAELİ 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/283 Esas

KARAR NO: 2025/910

Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan sanık Abdalla Maksor'un neticeten 4 yıl 2 ay hapis ve 83.300,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve suçta kullanıldığı iddia olunan aracın müsadere talebinin reddi ile sahibine iadesine karar verilmiş ve karar sanık tarafından istinaf edilmiş olup tüm araştırmalara rağmen KARAR VE İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ Sadık ve Hanan oğlu 07/08/1989 Halep doğumlu, malen sorumlu MUHAMMED JAMAL'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.