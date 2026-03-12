ПЕРЕКЛАД З ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

UKRAYNACA'YA YEMİNLİ TERCÜMEDİR

ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА

КАРАДЕНІЗ ЕРЕГЛІ

2-ИЙ СІМЕЙНИЙ СУД

Номер справи: 2025/341 Основний

ПОВІСТКА-ВИКЛИК НА СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ

ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ ВИКЛИКАНОЇ ОСОБИ : ЮЛІЯ ЗАЙЦЕВА - Ідентифікаційний номер

іноземця в Т.Р.: 99649285046

ПОЗИВАЧ : АЛІ АКИНДЖИ, Ідентифікаційний номер в Т.Р.:

41408082502

ПРЕДМЕТ ПОВІСТКИ ТА СПРАВИ : ПОЗОВНА ЗАЯВА ТА ПОВІСТКА-ВИКЛИК НА

СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ

ДАТА ТА ЧАС СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ : 12/05/2026 11:05

МІСЦЕ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ : ЗАЛ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ 2-ГО СІМЕЙНОГО

СУДУ КАРАДЕНІЗ ЕРЕГЛІ

СТИСЛИЙ ВИКЛАД СПРАВИ :

Встановлено, що сторони одружилися у 2011 році, спільних дітей не мають, відповідачка у 2015 році залишила позивача та повернулася до України, сторони проживають окремо вже 10 років, у 2018 році було подано позов про розірвання шлюбу за взаємною згодою, проте відповідачка Юлія Зайцева була депортована при в'їзді до Туреччини, заявивши, що продовження шлюбу з відповідачкою неможливе, позивач просить ухвалити рішення про розірвання шлюбу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ :

Ви можете подати свій відзив на позов до нашого суду протягом 2 тижнів з моменту вручення цього повідомлення, в іншому випадку буде вважатися, що ви заперечуєте всі твердження, викладені у позовній заяві; у разі вашої неявки на судове засідання у визначений день і час або у разі появи без участі у провадженні, справа буде знята з розгляду; ви маєте підготуватися до проведення процедури мирного врегулювання справи; у разі вашої неявки на судове засідання та за умови бажання іншої сторони продовжити судовий розгляд, ви не зможете оскаржити дії, вчинені за вашої відсутності, а інша сторона зможе розширити або змінити свої позовні вимоги чи аргументи захисту без вашої згоди.