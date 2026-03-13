Giriş Tarihi: 14.03.2026 00:00
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-İHALENİN KONUSU:
Şahinbey İlçesi, Beştepe Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Alanı(m²)
|İmar Durumu
|m² Rayiç Değeri
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|Beştepe
|10448
|7
|6.372,99
|Konut (E: 1.50 Yençok: 8 Kat)
|11.000,00 TL
|70.102.890,00 TL
|2.103.086,70 TL
|Beştepe
|10448
|1
|6.375,00
|Konut (E: 1.50 Yençok: 8 Kat)
|12.000,00 TL
|76.500.000,00 TL
|2.295.000,00 TL
|Beştepe
|10787
|3
|3.000,00
|Ticaret+Konut (TİCK E: 1.50 Yençok: 31.50 m 8 Kat)
|16.500,00 TL
|49.500.000,00 TL
|1.485.000,00 TL
|Beştepe
|10817
|1
|6.616,39
|Konut (E: 1.50 Yençok: 28.50 m 8 Kat)
|14.500,00 TL
|95.937.655,00 TL
|2.878.129,65 TL
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Gerçek kişiler için Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü'nden veya e-Devlet 'ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
f) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı,
ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
-C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02421389