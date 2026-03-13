SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/81 KARAR NO : 2022/127

Davacı SERPİL KINIK tarafından davalılar Sönmez ARSLAN, Haci TÜRKEN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda karar verildiği, davacı vekilinin istinaf talebi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesine gönderildiği, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesinin 05/12/2024 Tarih 2022/2609 Esas, 2024/2772 Karar sayılı karar ile "Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/03/2022 tarihli 2020/81 Esas ve 2022/127 Karar sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle KALDIRILMASINA, " karar verilerek temyiz yolu açık olmak üzere yeniden hüküm kurulduğu, kurulan hükmün davalı Haci TÜRKEN'e ilanen tebliğ edildiği, davalı Sönmez ARSLAN vekilinin temyiz talebi üzerine dosya Yargıtay 1.Hukuk Dairesine gönderildiği;

KARAR : "Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 03/02/2026 Tarih 2025/2441 Esas, 2026/579 Karar sayılı kararı ile;"Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun'un 370/1 hükmü uyarınca ONANMASINA, kesin olmak üzere karar verildiği" davalı 305*****788 TC kimlik numaralı Haci TÜRKEN'e YARGITAY İLAMI TEBLİĞİ yerine geçmek üzere ilanen ilanen tebliğ olunur.

