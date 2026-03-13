Giriş Tarihi: 14.03.2026 00:00
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2025/1930 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1930 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 1041 Ada, 44 Parsel
Adresi : Mehterçeşme Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı, 1944.Sokak No:49 A-Giriş K:4 D:9 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 271,46 m2
Arsa Payı : 5/100
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli, Esenyurt Tem Güneyi. 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, bitişik nizam, 5 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktaktadır.
Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:33
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:33
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:33
