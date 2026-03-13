T.C. ELAZIĞ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2019/593

KARAR NO : 2025/1535

KARAR TARİHİ : 25/12/2025

SANIK MUHAMMED ASİF NADİRİ, Gulam Haydar ve Tuba oğlu, 1952 AFGANİSTAN doğumlu,

SANIK NEJİBULLA YUSUFZAİ, Nakıbullah ve Rehime oğlu, 2001 AFGANİSTAN doğumlu,

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanıklar MUHAMMED ASİF NADİRİ ve NEJİBULLA YUSUFZAİ, hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; özet olarak 5237 sayılı TCK.nun 204/1, 62 CMK 231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMALARINA karar verilmiştir.

Yokluklarında verilen gerekçeli kararın sanıkların dosyasına bildirmiş oldukları beyan adreslerinde tebliğin yapılamadığı, mernis adreslerinin de olmadığı, tebligata elverişli adres araştırmalarının yapıldığı , tüm aramalara rağmen tespit edilememiş ve kendilerine ulaşılamamıştır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince hazırlanan bu ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde mahkememize ve ya aynı derecedeki başka yer mahkemesine dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya ceza infaz kurumu yetkilisine beyanda bulunmak veya ceza infaz kurumuna vereceği dilekçeyle İstinaf yolu açık olmak üzere, bu sürede yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşip infaza verileceği, İLANEN tebliği olunur.

