T.C. GAZİANTEP 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/188 Esas

Konu : MÜZEKKERE



İLANEN TEBLİĞ

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Müteveffa 22195894134 TC kimlik numaralı FATMA ZER tarafından Gaziantep 2. Noterliğine düzenlettirilen 14/04/2023 tarihli 5775 yevmiye numaralı vasiyetnameyi kabul edip etmedikleri hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeleri gerektiği veya temsilci göndermeleri, kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu ilgililere ilan olunur.

Mirasçı : DİJLE SEVİM DÖNMEZ - 34246494590

35. ALLEE THERESE BONDY 93140 9890 FRANSA/BONDY

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, HACI ve SERPİL oğlu/kızı, 18/12/2001 dogumlu,

Mirasçı: ELİF DÖNMEZ - 32299556180

35. ALLEE THERESE BONDY 93140 9890 FRANSA/BONDY

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, HACI ve SERPİL oğlu/kızı, 03/02/1994 dogumlu,

Mirasçı: ŞİLAN DÖNMEZ - 32296556244

35. ALLEE THERESE BONDY 93140 9890 FRANSA/BONDY

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, HACI ve SERPİL oğlu/kızı, 05/09/1998 dogumlu,

Mirasçı: ELİF ÖZCAN 19393982206

MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. HİLAL SK. MESLEK LISESI SİTESİ HAYDAR AKIN ANADOLU LİSESİSİ LOJMANI NO: 53 İÇ KAPI NO: 1

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02422932