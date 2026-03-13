T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/84 Esas

KARAR NO : 2025/756

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/11/2025 tarihli ilamı ile 359/b maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Hikmet ve Makbule oğlu, 05/05/1979 doğumlu MEHMET EMİN ERTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzeri bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.03.2026

