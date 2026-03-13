T.C. İZMİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/12 Ort. Gid. Satış

Hissedar Velit Özdemir'in adresi olmadığından,satışına karar verilen İzmir İli Konak İlçesi Güzelyalı Mahallesi , Nuribey Mevkii 2704 ada ,113 Parsel,376,50 m2 yüzölçümlü Ana Taşınmaz Nitelik Kargir Üç Katlı Altı Daireli Apartman Yazılı Güzelyalı Mah.54 Sok.No.25 Apartmanı Konak / İZMİR İmar Durumu:İzmir İli, Konak İlçesi, 2704 ada, 113 parsel, 03.02.1984 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay- Bayramyeri Uygulama İmar Planında; "BL-5" Blok Nizam 5 kat yapılaşma koşullu KonutAlanında kalmakta olup, ayrıca Hatay Bölgesi Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda "K1" yer almaktadır. (Parsel maliklerinin tamamının muvafakatı ile ada bütününde uygulama yapılması talep edilmesi halinde) plan notlarına uyulacaktır.şeklinde bildirilmiştir.BİLİRKİŞİ RAPORUNDA;Keşif günü itibariyle taşınmaz üzerinde zemin + 2 normal kattan oluşan betonarme tarzda inşa edilmiş bina bulunmaktadır. 54 Sokak üzerinden giriş alan binanın yaklaşık 740m2 brüt kullanım alanı olduğu,geçmişte anaokulu olarak kullanıldığı .Parselin doğu cephesinde bahçe kısmı bulunmaktadır.Yapıda zeminler fayans,seramik ve rabıta kaplı, pencereleri pvc malzemeden mamul ve iç kapıları camlı/camsız ahşap kapı, mutfaklarda yıpranmış eski tip ahşap dolaP ve mermer tezgâh bulunmaktadır.Taşınmazda doğalgaz sistemi bağlı olmayıp, yapı kullanma izin belgesine rastlanılmamıştır.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayınlanan Mimarlık ve Mühendisli Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göre, Yapının III -A yapı sınıfında olduğu, inşa tarihi, fiziki durumu ve diğer nitelikleri ile ilgili mevzuat doğrultusunda, keşif günü itibariyle %50 seviyesinde yıpranmalı olduğuna kanaat getirilmiştir.Dava konusu taşınmaz Mithatpaşa Caddesine 185m, Güzelyalı Parkına 210m,Mustafa Kemal Sahil Bulvarına 270m yaklaşık direkt uçuş mesafesindedir. Taşınmaza ulaşım toplutaşıma araçları sağlanmakta olup, belediye hizmetlerinden istifadesitamdır. Her türlü alt yapı hizmetleri ikmal edilmiştir.

Kaydındaki Şerhler ;Taşınmaz üzerinde Satış vaadi vardır şerhi vardır.

Kıymeti: 40.000.000,00 TL

Damga Vergisi : Binde 5,69

KDV Oranı : % 20

Yüzölçümü : 376,50 m2 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:18

İş bu ilanın Velit Özdemir'e gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş

sayılacağı ilanen Tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02423725