T.C. SİVEREK 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/2 Esas

Davacı Yasin Yatkın Vekili Av. Mehmet Muhittin Nasanlı tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca,

İlan Konusu: Dava konusu taşınmaz; Mahkememiz dava dosyasına konu Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camikebir Mahallesi, M42.C.02A.2B pafta numaralı, batısında 870 ve 869 nolu parseller kuzeyinde 871 ve kısmen 872 nolu parseller, batısında ise 2215 ada 6 nolu güneyinde sokak olduğu, dava konusu taşınmazın Zemin ölçümü neticesinde Krokide A harfi ile toplam 112,54m2 lik yer olup bu alan içerisinde 20.92m2 yol olarak görülen yere tekabül ettiği, 91.62m2 lik yerin EV olarak bulunduğu, dava konusu taşınmazın Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camikebir Mahallesi sınırları içerisindeki bahse konu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde tapusuz taşınmazın tescili davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahalinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edemediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği T.M.K.nun 713/4 maddeleri uyarınca ilan olunur.23/02/2025

