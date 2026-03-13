TRABZON 2.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizin 2013/271 E., 2016/87 K. Sayılı dosyasında Trabzon İli, Yomra İlçesi, İkisu Köyü, Saraylar Mevkii, 5 Ada, 222 Parsel Sayılı Taşınmazın ivaz ilavesi ile dahi aynen taksiminin mümkün olmadığından Açık Artırma Yolu İle Satış Sureti ile Ortaklığın Giderilmesine karar verildiği iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğden itibaren 8 gün içinde temyiz edilebileceği, tebligat yapılamayan dahili davalı Ali Tahsin NEMLİOĞLU'na gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

