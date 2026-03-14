Giriş Tarihi: 15.03.2026 00:00
T.C.
KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2019/161 12/03/2026
İ L A N
Mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli kararın davalı 29464534142 TC kimlik numaralı İhsan Öğüt'ün tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşılmış, mahkememizce verilen 16/12/2024 tarih ve 2019/161 esas sayılı gerekçeli kararın 7201 sayılı tebligat kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal süre içinde istinaf/temyiz kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02424697