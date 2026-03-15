T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, ANAYURT Mahalle/Köy, 100310 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın tamamı borçluya ait olsa da borçlu adına isabet eden 1/2 hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz Sincan Hayvancılık Bölgesi içerisinde yer alan Besi Çiftliğidir. Süt bölgesinde yer almaktadır. Adresi: Anayurt Mahallesi, Sincan Doğal Besi Çiftliği Bölgesi, No: 73 Sincan / ANKARA Yüzölçümü : 10.000,00 m2 İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı; Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı kapsamında, ayrık nizam, Hmax: 10,00m., E:0,50 olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir. Taşınmaz, planda B ile işaretli olan Sütçülük Faaliyetlerinin yapıldığı alanda kalmaktadır. Kıymeti : 16.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: -ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGESİ ALANI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE BEDELSİZ DEVREDİLMİŞTİR. Bu Taşınmaz Üzerinden Kamu Hizmetlerine ayrılan yerler bedelsiz olarak Hazineye iade edilecektir.'' Şeklinde Beyan vardır. -ORGAZİNE HAYVANCILIK BÖLGESİ ALANI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE BEDELSİZ DEVREDİLMİŞTİR 11/08/2003 Y:8410'' Şeklinde Beyan vardır - (Konusu Kooperatif tarafından düzenlenen 08.03.2011 tarih ve 407 karar sayılı tahsis sözleşmesi kütük dosyasındadır.) Tarih: 11/03/2011 Sayı: 974 şeklinde Beyan vardır.