Giriş Tarihi: 16.03.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2025/10389 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10389 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, ANAYURT Mahalle/Köy, 100310 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın tamamı borçluya ait olsa da borçlu adına isabet eden 1/2 hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz Sincan Hayvancılık Bölgesi içerisinde yer alan Besi Çiftliğidir. Süt bölgesinde yer almaktadır. Adresi: Anayurt Mahallesi, Sincan Doğal Besi Çiftliği Bölgesi, No: 73 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 10.000,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı; Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı kapsamında, ayrık nizam, Hmax: 10,00m., E:0,50 olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir. Taşınmaz, planda B ile işaretli olan Sütçülük Faaliyetlerinin yapıldığı alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 16.000.000,00 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: -ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGESİ ALANI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE BEDELSİZ DEVREDİLMİŞTİR. Bu Taşınmaz Üzerinden Kamu Hizmetlerine ayrılan yerler bedelsiz olarak Hazineye iade edilecektir.'' Şeklinde Beyan vardır. -ORGAZİNE HAYVANCILIK BÖLGESİ ALANI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE BEDELSİZ DEVREDİLMİŞTİR 11/08/2003 Y:8410'' Şeklinde Beyan vardır - (Konusu Kooperatif tarafından düzenlenen 08.03.2011 tarih ve 407 karar sayılı tahsis sözleşmesi kütük dosyasındadır.) Tarih: 11/03/2011 Sayı: 974 şeklinde Beyan vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 -10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 -10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:02
12/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
