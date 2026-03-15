T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SARAÇLAR Mahalle, Boğaziçi Mevkii Mevkii, 123 Ada, 19 Parsel, 45.402,13m2 yüzölçümlü taşınmaz tapuda İki Kuyulu Tarla vasfındadır. Taşınmaz Çine Belediyesi sınırları içerisinde, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında, mahalle (köy) yerleşik alanı dışındadır. Taşınmaz mahalle yerleşim yerine kuşuçuşu 2km, Çine merkeze 11km uzaklıkta, Karpuzlu karayolu kenarındadır. Taşınmazın vasfı tarla olup, kullanım şeklide kısmen içi boş tarla ve kısmen zeytin, armut, meşe olan alandır. Taşınmaz kısmen düz, kısmen %10-15 meyillidir. İçerisinde dut(50yaş), 2nar(10yaş), 1dut(90yaş), 1incir(20yaş), 1delice(50yaş) meyve ağaçları vardır. Taşınmazın içinde ekili ürün bulunmamaktadır. Taşınmaz büyük ova alanında kalmakta ve kadastral yolu vardır. Taşınmaz kumlu-killi toprak yapısında artezyen ile sulanan 1.sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde 59,50 m2 büyüklüğünde, taş duvar yapı olarak inşa edilmiş iki odalı, ahşap tavanlı, iç ve dış duvarları sıvalı ve kireç badanalı, kapı ve pencere doğramaları demir doğrama, çatısı ahşap üzeri kiremitle örtülü elektriği olan, eskiden mesken olarak kullanılmış bir bina yer almakta ve takriben 60-65 yaşlarında, yıpranma oranı %60'dır. Taşınmaz üzerinde taş yapı eve çok yakın konumda 101,08 m2 büyüklüğünde büyükbaş besi damı yer almaktadır. Besi damının üç tarafı kapalı, kapalı duvarlarda pencere açıklıkları mevcut, ancak pencerelerde doğrama yoktur, ön cephesi açık, su basman kotuna kadar taş temel, üzeri briket duvar olarak inşa edilmiştir. Beşik çatılı, ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Duvarları sıvasız, iç duvarlar badanalı ve içerisinde betondan inşa edilmiş yemliği bulunmakta olup takriben 35-40 yaşlarında, yıpranma oranı %40'dır. Yine yaklaşık 4,00 m2 büyüklüğünde tuvalet mevcuttur. Taşınmaz üzerinde ayrıca sulama amacıyla kullanılan artezyen kuyusu ve kuyunun enerji ihtiyacını karşılayan elektrik panosu mevcuttur. Artezyen kuyusunun derinliği, debisi, varsa içerisinde dalgıç pompanın kaç HP olduğu hakkında taraflardan herhangi bir bilgi alınamamıştır. Adresi : Saraçlar Mahallesi Çine / AYDIN Yüzölçümü : 45.402,13 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 11.136.924,40 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur