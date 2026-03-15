T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/116 Esas

DAVALI : Gül Gürel

Davacı QNB Bank Anonim Şirketi ile davalı Gül Gürel arasında Mahkememizde görülmekte olan alacak (kredi sözleşmesinden kaynaklanan) davası açılmakla bu davanın Mahkememizin 2025/116 Esas kaydı yapılmıştır. İş bu davada davacı vekilinin dava dilekçesinde bildirdiği adrese, Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğünce davalının belirlenen adresine ve davalının SGK işe giriş çıkış kayıtlarından tespit edilen son çalıştığı iş yeri adresine çıkartılan tebligatlar iade dönmüş ve temin edilemeyen adres neticesinde davacı vekilinin ilanen tebligat talebi Mahkememizce uygun görüldüğünden;

Bu metnin ilanen tebliğine, davalıya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevaplarını, usulî itirazlarını ve delillerini Mahkemeye ibraz edebilecekleri, 2 haftalık süre içerisinde cevaplarını ibraz etmezler ise davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacakları davalı tarafa ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

