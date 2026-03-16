T.C.

ANDIRIN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/451 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu; Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 117 ada 13 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Kahramanmaraş BŞB tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/451 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.01.2026

