T.C.
ANDIRIN
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/451 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu; Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 117 ada 13 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Kahramanmaraş BŞB tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/451 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.01.2026
