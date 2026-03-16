İLAN

T.C. REYHANLI 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/699 Esas

DAVALI : AHMED MUFLİH (T.C 351**22) MOUSA Oğlu KOUNA'den olma, 25/12/1976 doğumlu, Kurtuluş Mah. 180. Sk. No:13 İç Kapı No:1Reyhanlı/ HATAY

Davacı Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aleyhinize açılan Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) davasının yapılan yargılamasında;

Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçenizi, varsa ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi, tanıklarınızın ad, soyadlarını, adreslerini ve hangi hususta dinleteceğinizi bildirmeniz gerektiği aksi takdirde dava dilekçesinde belirtilen hususları inkar etmiş sayılacağınız, savunmalarınızı ve delillerinizi somutlaştırmanız, elinizde bulunan delilleri ibraz etmeniz ve gerektiğinde delil avansını yatırmanız hususları ilanen tebliğ olunur.

