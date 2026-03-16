T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/54 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 109 ada 1 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 2084,1 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 678,43 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Gülbahar KARAMAN, Berrin ÖZDEMİR, Hasan KARAMAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/54 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.03.2026

