Giriş Tarihi: 17.03.2026 00:00
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/54 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 109 ada 1 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 2084,1 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 678,43 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Gülbahar KARAMAN, Berrin ÖZDEMİR, Hasan KARAMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/54 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.03.2026
