İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/95 Esas

KARAR NO : 2026/153

Davacı MUSTAFA UĞUR GÜNEŞ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememizin 10.03.2026 tarih 2024/95 esas 2026/152 Karar sayılı kararı;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile Gaziantep ili, Nurdağı ilçesi, Kırışkal mahallesi, Cilt no:23, Hane No:22, BSN:8'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Saime oğlu,02/02/1963 Dörtyol doğumlu11624241618 TC. Kimlik Numaralı davacı MUSTAFA UĞUR GÜNEŞ ile aynı yer BSN:10'de nüfusa kayıtlı STNİSLAV ve PRASKOVYA kızı,15/03/1964 doğumlu,11576243098 TC. kimlik nolu davalı TATİANA GÜNEŞ 'ın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Karar kesinleştiğinde yeteri kadar karar örneğinin ilgili nüfus birimine gönderilmesine,

3-Harçlar kanunu uyarınca hesap edilen 732 TL harçtan peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 304,40 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4- Açıkça istenmediği bildirildiğinden yargılama gideri ve vekalet ücreti konusunda karar verilmesine yer olmadığına, yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda HMK'nun 341. ve 345. m. gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı Stanislav ve Praskovya kızı Nesin 15.03.2964 doğ. Gaziantep ili Nurdağı ilçesi Kırışkal köyü nüfusuna kayıtlı TATİANA GÜNEŞ'e ilanen tebliğine, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu kendisine ilanen tebliğ olunur. 12/03/2026

