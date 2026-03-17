Haberler Resmi İlan Haberleri T.C ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Giriş Tarihi: 18.03.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 00:21

  1. Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazların kiralama ihaleleri, Belediyemiz Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleleri yapılacaktır.

No		 İhale Konusu İş Muhammen
Kira Bedeli (Yıllık)		 İhale Dosya
Bedeli		 Geçici
Teminat		 İhale Tarihi İhale Saati
a. Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mah. 843 adada kalan Paletçiler Sitesi olarak düzenlenen taşınmaz içerisindeki, 1.000,00 m²'lik alana sahip 7 nolu yerin 3(üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi 540.000,00 TL 2.000,00 TL 48.600,00 TL 30/03/2026 14:00
b. Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mah. Uzunkaya sokak,182 ada 12 parsel yanındaki taşınmazın 5.000,00 m²'lik kısmının 3(üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi 2.400.000,00 TL 2.000,00 TL 216.000,00 TL 30/03/2026 14:30
  1. Kiralama ihalesi bu ilanın 1. maddesinde belirtilen gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.
  2. Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir.
  3. İhale dosyasını Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç ihale tarihi günü saat 12.30 dan önce vermeleri gerekmektedir. İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini dosyalarına ekleyebilirler. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                                                                                               Şahıslar;

a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)                                                                       a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)

b) İmza sirküleri (Noterden)                                                                                                   b) İmza Beyannamesi (Noterden)

c) Ticaret sicil gazetesi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası                                                   c) İkametgâh Belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi

d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)                                    d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)

e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge                                                         e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge                                                                                                                                            

f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu                                                                       f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Çayırova Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.


                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02421960

