Giriş Tarihi: 18.03.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 00:21
T.C
ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
No
|İhale Konusu İş
|Muhammen
Kira Bedeli (Yıllık)
|İhale Dosya
Bedeli
|Geçici
Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|a.
|Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mah. 843 adada kalan Paletçiler Sitesi olarak düzenlenen taşınmaz içerisindeki, 1.000,00 m²'lik alana sahip 7 nolu yerin 3(üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi
|540.000,00 TL
|2.000,00 TL
|48.600,00 TL
|30/03/2026
|14:00
|b.
|Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mah. Uzunkaya sokak,182 ada 12 parsel yanındaki taşınmazın 5.000,00 m²'lik kısmının 3(üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi
|2.400.000,00 TL
|2.000,00 TL
|216.000,00 TL
|30/03/2026
|14:30
Şirketlerin; Şahıslar;
a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak) a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)
b) İmza sirküleri (Noterden) b) İmza Beyannamesi (Noterden)
c) Ticaret sicil gazetesi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası c) İkametgâh Belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak) d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)
e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge
f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Çayırova Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
