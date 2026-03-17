T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1664 Esas

KARAR NO : 2023/2011

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2023 tarihli ilamı ile 2240 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ali ve Sayice oğlu, 01/01/1983 doğumlu, Muş, Merkez, Bostankent mah/köy nüfusuna kayıtlı AYHAN ESER tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 05.02.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02426471