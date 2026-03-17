T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterliği

Sayı : E.72305940-2026/98-4477 11.03.2026

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

İLGİLİ : İzmir eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39766) Serdar ERGÜL

ADRES : Meçhul

Kamuoyunda "İzmir Askeri Casusluk Davası" olarak bilinen İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 14/09/2012 – 21/03/2014 tarihleri arasında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan ve yargılama sonunda da beraatına karar verilen Gündüz Alp DEMİRUS'un, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/9 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 17.02.2026 tarihli, 2026/98 esas ve 2026/197 sayılı kararı ile; işbu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgiliye rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. İzmir Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunabileceğine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçen yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

